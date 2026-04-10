bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Край на епохата: МОК премахна летвата и името на Стефка Костадинова (ВИДЕО)

Посетителите на Олимпийския музей в Лозана вече разглеждат рекорда на Ярослава Магучих

Феноменалният световен рекорд на Стефка Костадинова в скока на височина оцеля почти 37 години. Българката прелетя над 209 сантиметра на 30 август 1987 година - по време на световното първенство по лека атлетика в Рим.

Изключителното й постижение получи заслужено признание от Международния олимпийски комитет. Под оригиналната летва от рекорда преминаваше всеки посетител на Олимпийския музей в Лозана.

Рекорд, злато, милиони на крака... Още тогава Господ беше българин!

Любопитен момент е, че самата летва е издигната до 245 см - върховия резултат при мъжете, дело на ненадминатия Хавиер Сотомайор. А нашите 209 см бяха маркирани на стойката. Отстрани беше поставена специална плочка с името на Костадинова.

Новата рекордьорка

Близо 2 години след като украинката Ярослава Магучих преодоля 210 см, от МОК също нанесоха корекция. Първо - инсталацията, символизираща неограничените човешки възможности, вече не е пред централния вход, а отстрани на музея. И второ - марката е преместена с 1 см нагоре, а на плочката вече е изписано името на новата рекордьорка.

Никой обаче не може да заличи името на Стефка Костадинова от славните страници на световния спорт. Тя е олимпийска шампионка от Атланта 1996 и втора от Сеул 1988. Двукратна световна шампионка на открито и петкратна на закрито. Има и пет европейски титли.

Прескача границата от 2 метра общо 197 пъти в кариерата си - постижение, което остава ненадминато.

Тагове:

музей мок рекорд стефка костадинова лозана 209

Най - важното

Последни новини

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV