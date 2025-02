Голяма Милена Тодорова: Пета е в света!

Милена Тодорова написа нова страница в историята на българския биатлон, завършвайки на пето място в масовия старт на световното първенство в Ленцерхайде (Швейц). Родената на 18 януари 1998 г. в Троян национална допусна две грешки на рубежа, но в средата на последната обиколка беше много близо до медалите.

What a way to close out the Championships for Elvira Öberg—her first title and a well-deserved gold!



