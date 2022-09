Мейуедър бързо нокаутира японски инфлуенсър

Флойд Мейуедър остава непобеден на боксовия ринг. Този път американецът нокаутира японския инфлуенсър и ютубър Микуру Асакура.

Демонстративният мач в Сайтама бе предвиден за три рунда, но срещата приключи още във втория.

Двубоят започна с разузнаване и дебнене, а чак в последната минута на първия рунд двамата се развихриха и си размениха няколко добри удара.

Във втория рунд Асакура тръгна в атака и сякаш пласира по-точни удари, но точно преди гонга Мейуедър нокаутира японския си колега.

