Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация МОК с важна крачка към връщането на Русия Ще видим ли отново спортисти от страната с химн и флаг в Лос Анджелис?

Международният олимпийски комитет (МОК) отмени временно санкцията срещу Руския олимпийски комитет (РОК), с което направи важна крачка към завръщането на Русия в олимпийското движение преди Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

Руският олимпийски комитет беше отстранен през октомври 2023 г., след като призна регионални олимпийски съвети в окупираните от Русия украински области Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие. Според МОК това нарушава Олимпийската харта и териториалната цялост на Олимпийския комитет на Украйна.

От централата в Лозана обявиха, че санкцията вече е отменена, но все още няма окончателно решение дали руските спортисти ще могат да се състезават под националния си флаг, с държавния химн и официалните символи на страната.

Не одобряваме войната

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри подчерта, че организацията не променя позицията си по отношение на войната в Украйна.

„Не одобряваме нито една война, включително тази. Ще продължим да подкрепяме Украйна, както правим от самото начало. Но не смятам, че спортистите трябва да плащат цената за действията на своето правителство“, заяви Ковънтри.

„Нашата позиция винаги е била, че всички спортисти трябва да имат възможност да участват на Олимпийските игри. Именно това е целта на настоящото решение – да се даде шанс на руските спортисти отново да се състезават на международната сцена“, допълни тя.

Ковънтри уточни, че МОК ще продължи внимателно да следи действията на Руския олимпийски комитет.

Без позиция от Украйна

Засега официална реакция от страна на Украйна няма.

Руският министър на спорта Михаил Дегтярев приветства решението и заяви, че то трябва да отвори пътя към пълното завръщане на руските спортисти в международните състезания.

„Завръщането на страната ни в олимпийското семейство дава зелена светлина на международните федерации да възстановят правата на всички наши спортисти“, каза Дегтярев.

На Олимпийските игри в Париж през 2024 г., както и на зимната Олимпиада в Милано – Кортина 2026, руските състезатели участваха единствено под неутрален статут.

Засилено наблюдение

МОК съобщи още, че Руският олимпийски комитет официално е потвърдил, че не извършва и няма да извършва дейност на територията на окупираните украински области. Въпреки това организацията ще продължи да наблюдава ситуацията и си запазва правото да наложи нови санкции при необходимост.

Освен заради войната в Украйна, руските спортисти продължават да бъдат под засилено наблюдение и заради един от най-мащабните допинг скандали в историята на олимпийското движение.

През 2015 г. доклад, поръчан от Световната антидопингова агенция (WADA), разкри доказателства за системна употреба на допинг в руската атлетика. По-късно последваха заключения, че по време на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г. е действала държавно подкрепяна схема за прикриване на положителни допинг проби.

Москва отрича

В резултат Русия беше лишена от правото да участва под националния си флаг на няколко олимпийски форума, а голяма част от спортистите ѝ получиха право да се състезават единствено като неутрални атлети. През 2019 г. WADA наложи четиригодишно наказание на Русия заради манипулиране на лабораторни данни, което впоследствие беше намалено на две години от Спортния арбитражен съд (CAS).

Москва последователно отрича обвиненията за държавно организирана допингова система.

„Ще настояваме всички руски спортисти, които евентуално ще участват на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, да преминават през стриктен и независим антидопингов контрол“, подчерта Кърсти Ковънтри.