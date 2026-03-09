bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Под петте кръга: Първа титла за Русия от 12 години!

Спечели я Варвара Ворончинкина в Милано/Кортина

Reuters

Русия има своята първа титла от най-авторитетния спортен форум от 12 години насам!

На параолимпийските игри в Милано/Кортина Варвара Ворончинкина триумфира в супергигантския слалом и за първи път от Сочи 2014 г. прозвуча руският химн. 

Параолимпийските игри, които се провеждат в момента, са първите от 12 години, на които атлети от Русия и Беларус могат да използват флага и химна си

Успехът

До момента до най-големия спортен форум руски спортисти бяха допускани до участие, но под неутрален флаг и след одобрение от комисия. Първо те трябваше да докажат, че не са засегнати и облагодетелствани от огромния скандал с манипулирането на допинг проби, който избухна преди олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016. 

През 2022 г. пък бяха поставени санкции на Русия и Беларус заради нападението срещу Украйна

От Международния параолимпийски комитет решиха да вдигнат забраната за Игрите в Милано/Кортина. 

Снимка: Reuters

"Специално е - нося герба на гърдите си, виждам знамената на Русия в трибуните, където са моите приятели. Наистина много важен момент за мен.", каза след успеха си Ворончинкина. 

Тя спечели бронз в спускането на 7 март, а Алексей Бугаев добави още едно отличие за трето място при мъжете, също при спускането. 

Бойкотът

Решението за допускане на атлети от Русия и Беларус на Игрите за хора с увреждания предизвика и негативни реакции. 11 страни бойкотираха церемонията по откриването - Чехия, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Украйна.

Само след седмица: Връщат руснаците на Игрите с флаг и химн

В Милано/Кортина Русия има двама представители в пара-алпийските ски (един мъж, една жена), двама в пара-ски бягането (един мъж, една жена) и двама в пара-сноуборд (двама мъже).

Снимка: Reuters

Самата Ворончинкина е на 23 години. Тя е родена без част от лявата си ръка, но това не ѝ пречи да преследва мечтата си. Тя кара ски от 4-годишна и има титли от световното първенство в Лилехамер 2021 в сурергигантския слалом и комбинацията.

Тогава тя караше под неутрален флаг. 

Валери Божинов: България нямаше да съществува без Русия!
Тагове:

ски бойкот олимпийски игри параолимпийски игри Зимни олимпийски игри МиланоКортина Варвара Ворончинкина

