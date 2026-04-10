От Белград до Русия: Християнска хореография напук на УЕФА

Привържениците на Зенит Санкт Петербург отправиха религиозно послание по време на двубоя срещу Спартак Москва от Купата на Русия. Те привлякоха вниманието с впечатляваща хореография на трибуните.

В навечерието на Възкресение Христово феновете на домакините издигнаха огромно изображение на историческата фигура Александър Невски, канонизиран от Руската православна църква. Под транспаранта беше изписано: "Нека нашата вяра ни води към победа".

Същото послание вече бе използвано от феновете на Цървена звезда по време на мач от Лига Европа срещу Лил. Впоследствие УЕФА наложи санкция на сръбския клуб и определи хореографията като неподходяща за спортно събитие.

Знак на солидарност

Случилото се в Санкт Петербург беше възприето от мнозина като знак на солидарност към белградските фенове, а изображения от трибуните бързо се разпространиха в социалните мрежи.

На терена двубоят предложи драма, като Спартак Москва стигна до победата след изпълнение на дузпи. По време на срещата беше отдадена почит и към бившия треньор на Зенит Мирча Луческу, който през 2016 г. изведе тима до триумф в турнира.