bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Инфантино ядоса Европейската комисия заради Русия

Спортът не съществува във вакуум, заяви комисар Глен Микалеф

Инфантино ядоса Европейската комисия заради Русия
Reuters

Шефът на Световната футболна централа ФИФА - Джани Инфантино, успя да ядоса почти цял свят с мнението си, че Русия трябва да се върнат в световния футбол.

Преди дни швейцарецът заяви, че мисли, че вече е време за вдигане на 4-годишната забрана за участие на клубни и национални отбори от страната в международни турнири под егидата на централата. Причината бе нападението на Украйна през 2022, а ФИФА се включи във вълната от санкции срещу Русия. 

"Възможността за руските момчета и момичета да играят футбол в други европейски страни ще бъде от полза за всички", категоричен беше Инфантино.

Какво казаха в Европейската комисия?

Дискусията за връщане на Русия в световната футболна сцена предизвика вълна от коментари, като по нея се изказа и  Глен Микалеф - еврокомисар по въпросите за справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта. 

"Спортът не съществува във вакуум. Има голямо значение кои сме и какво избираме да представляваме. Да оставим агресорите да се върнат в световния футбол като че ли нищо не е станало, не е приемливо. Другите спортове, федерации и държави, членки на Европейския съюз вече изразиха сериозните си опасения от нормализацията на отношенията с Русия", отбелязва Микалеф.

Той посочи, че подобни твърдения на Инфантино заслужават жълт картон.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Glenn Micallef (@glenn_micallef)

Срещу предложението

Въпреки че в Русия предложението на президента на ФИФА бе прието с огромно одобрение, то бе остро критикувано в Европа.

"679 украински момчета и момичета никога повече няма да играят футбол - руснаците ги убиха. И продължават да убиват, докато морални дегенерати искат да ги връщат в международни състезания и да спират санкциите срещу тях. Това ще е огромен срам, който може да се сравни с олимпийските игри през 1936 г.", заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига.

Снимка: Reuters

Въпросните игри се провеждат в Берлин в навечерието на Втората световна война. Режимът на Адолф Хитлер открито цели състезанията да демонстрират превъзходството на арийската раса на спортния терен.

Европейската футболна централа УЕФА е категорична, че на този етап не смята да включва в дневния си ред обсъждане на възможността Русия да се завърне във футбола. 

 

Тагове:

футбол завръщане Русия европейска комисия фифа уефа джани инфантино

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Четирима руснаци, които бяха одобрени за Игрите, са уличени в подкрепа към войната в Украйна

Четирима руснаци, които бяха одобрени за Игрите, са уличени в подкрепа към войната в Украйна
Оставка има, оставка няма: Кой казва истината в борбата?

Оставка има, оставка няма: Кой казва истината в борбата?
За ЧРД: Кристиано Роналдо прекратява стачката

За ЧРД: Кристиано Роналдо прекратява стачката
Глобиха Левски с 3476,78 евро, но не и за расизъм

Глобиха Левски с 3476,78 евро, но не и за расизъм
Тя гладува, за да яде той: Роналдо на 41 и жената, която обича повече от Джорджина (СНИМКИ)

Тя гладува, за да яде той: Роналдо на 41 и жената, която обича повече от Джорджина (СНИМКИ)

Последни новини

Левски търси лична отговорност от феновете с расистките обиди към Текпетей

Левски търси лична отговорност от феновете с расистките обиди към Текпетей

Четирима руснаци, които бяха одобрени за Игрите, са уличени в подкрепа към войната в Украйна

Четирима руснаци, които бяха одобрени за Игрите, са уличени в подкрепа към войната в Украйна
Оставка има, оставка няма: Кой казва истината в борбата?

Оставка има, оставка няма: Кой казва истината в борбата?
Това истински спорт ли е? Ето какво ще гледаме в Милано/Кортина 2026

Това истински спорт ли е? Ето какво ще гледаме в Милано/Кортина 2026
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV