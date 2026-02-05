Инфантино ядоса Европейската комисия заради Русия

Шефът на Световната футболна централа ФИФА - Джани Инфантино, успя да ядоса почти цял свят с мнението си, че Русия трябва да се върнат в световния футбол.

Преди дни швейцарецът заяви, че мисли, че вече е време за вдигане на 4-годишната забрана за участие на клубни и национални отбори от страната в международни турнири под егидата на централата. Причината бе нападението на Украйна през 2022, а ФИФА се включи във вълната от санкции срещу Русия.

"Възможността за руските момчета и момичета да играят футбол в други европейски страни ще бъде от полза за всички", категоричен беше Инфантино.

Какво казаха в Европейската комисия?

Дискусията за връщане на Русия в световната футболна сцена предизвика вълна от коментари, като по нея се изказа и Глен Микалеф - еврокомисар по въпросите за справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта.

"Спортът не съществува във вакуум. Има голямо значение кои сме и какво избираме да представляваме. Да оставим агресорите да се върнат в световния футбол като че ли нищо не е станало, не е приемливо. Другите спортове, федерации и държави, членки на Европейския съюз вече изразиха сериозните си опасения от нормализацията на отношенията с Русия", отбелязва Микалеф.

Той посочи, че подобни твърдения на Инфантино заслужават жълт картон.

Срещу предложението

Въпреки че в Русия предложението на президента на ФИФА бе прието с огромно одобрение, то бе остро критикувано в Европа.

"679 украински момчета и момичета никога повече няма да играят футбол - руснаците ги убиха. И продължават да убиват, докато морални дегенерати искат да ги връщат в международни състезания и да спират санкциите срещу тях. Това ще е огромен срам, който може да се сравни с олимпийските игри през 1936 г.", заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига.

Снимка: Reuters

Въпросните игри се провеждат в Берлин в навечерието на Втората световна война. Режимът на Адолф Хитлер открито цели състезанията да демонстрират превъзходството на арийската раса на спортния терен.

Европейската футболна централа УЕФА е категорична, че на този етап не смята да включва в дневния си ред обсъждане на възможността Русия да се завърне във футбола.