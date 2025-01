На какво се радва повече световният шампион по дартс? (ВИДЕО)

По-рано този месец суперталантът Люк Литлър стана световен шампион по дартс, след като срази Майкъл ван Гервен на финала в Александра Палас. Но какво може да предизвика по-луда радост у 18-годишния англичанин? Отговорът: популярният футболен симулатор FIFA!

Тийнейджърът прекарва солидна част от свободното си време пред компютъра, а почитателите му гледат как играе на стрийм в социалната платформа ТикТок.

Luke Littler - the youngest winner of the PDC World Darts Championship pic.twitter.com/XcBSaSqOMP

Поредният му мач бе към края си, а опонентът на Литлър имаше правото да изпълни дузпа. Младият световен шампион - върл фен на Манчестър Юнайтед, обаче запази хладнокръвие и успя да спаси наказателния удар, след което изкрещя от радост: "Хайдеее! Юхуу!"

"Люк Литлър се зарадва повече на спасена дузпа на FUT Champs, отколкото когато спечели 500 хил. паунда от дартс", написа зевзек.

Luke Littler just celebrated more saving a penalty on FUT Champs than he did winning £500k from dartspic.twitter.com/6Nm6MdLyLb