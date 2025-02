Опита да го спре, но получи задник в лицето (ВИДЕО)

Стюард на ръгби мач в Нова Зеландия стана за смях! Клетият охранител преживя кошмарен работен ден. В опита си да спре чисто гол фен, нахлул на терена по време на двубоя между Чийфс и Блус, той получи... задник в лицето.

Блус спечелиха с 25:14 в откриващия кръг от сезона, но бяха засенчени от запалянкото, който се появи на сцената 10 минути преди края.

Last nights streaker at Eden Park in New Zealand shows true determination pic.twitter.com/kNa2AhDbic