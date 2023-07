Пилот загина след зловещ инцидент на "Спа" (ВИДЕО)

18-годишният нидерландски пилот Дилано вант Хоф загина след зловещ инцидент на легендарната писта "Спа". Новината бе потвърдена от организаторите на Формула риджънал Европа (FRECA).

Надпреварата се проведе при изключително тежки метеорологични условия, а самият инцидент се случи в края на състезанието. При един рестарт в началото на финалния тур движещият се в челото Тим Трамниц загуби контрол над своя автомобил на изхода от „Червената вода“.

Заради много вода във въздуха неподвижният болид на германския състезател бе ударен от още няколко пилоти, сред които и 18-годишния Вант Хоф.

За съжаление няколко часа след надпреварата бе обявено, че нараняванията му са несъвместими с живота.

Инцидентът, който отнесе живота на Хоф се случи на почти същото сто, на което през 2019 г. Антоан Юбер загина във Формула 2.

В своята кариера в едноместните формули Ван има една титла, постигната в испанската Формула 4 през 2021 г. Нидерландецът бе наследен на върха на испанския шампионат от българина Никола Цолов.

Мнозина предричаха страхотна и блестяща кариера на младия пилот, като се има предвид, че той направи страхотни неща за много кратко време.

