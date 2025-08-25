Борислав Младенов: Това е сън. Една малка крачка към целите ми! (ВИДЕО)

За мен това е като сън. Една малка крачка към целите ми. Имам да работя много. Така развълнуваният Борислав Младенов коментира трансфера си в еврогранда Апоел Тел Авив.

От следващия сезон България ще има още един представител в баскетболната Евролига. Синът на Георги Младенов е "шокиран", но заяви категорично, че ще работи здраво, за да се докаже.

Огромна крачка напред

"Все още съм шокиран от това, което се случва в последните няколко дни. Но съм супер щастлив и ще гледам на максимума да покажа, че мога да остана на това ниво", каза националът преди първата си тренировка с новия си клуб.

View this post on Instagram A post shared by (@hapoeltlvbc)

Младенов бе водещ реализатор за националния отбор по време на завършилите преди дни предварителни квалификации за световното първенство в Катар през 2027 г. Той смята, че представянето му в онези четири мача е помогнало за гръмкия трансфер.

"Треньорът ме посрещна добре, не сме говорили нещо кой знае какво. Всичко е като в сън. От едно нещо в друго - животът се променя за секунди. Много съм развълнуван", добави Младенов и разкри, че взима пример от Александър Везенков, който от много години мачка в Евролигата с екипа на Олимпиакос.

"Все още не съм направил нищо. Трябва още много да работя, за да покажа, че заслужавам да остана тук!", добави Борислав Младенов.

На първата тренировка на Апоел Тел Авид дойде и посланикът на Израел Йоси Леви-Сфари.

Кой е Борислав Младенов

Борислав Младенов е гард - син на легендата Георги Младенов. Той подписа договор за 3 години с "червените" от Израел.

Снимка: Lap.bg

През последния сезон 202-сантиметровият Младенов игра за Миньор Перник и Левски, като записа 20,8 точки, 7,2 борби, 3,4 асистенции, 1,6 откраднати топки и 1,4 чадъра средно на мач.

Апоел Тел Авив е носител на трофея от втория по сила европейски клубен турнир - Еврокъп. Като такъв, израелският тим получи право на участие в Евролигата. Заради напрежението в Близкия Изток обаче, Апоел ще домакинства в София.

Сезонът в Евролигата започва на 30 септември, при това в... София! Тогава Апоел ще домакинства на испанския гранд Барселона.

Българи в Евролигата

Младенов ще бъде третият българин в Евролигата през идния сезон, след голямата ни звезда Александър Везенков (Олимпиакос) и натурализирания американец Коди Милър-Макинтайър (Цървена звезда).

