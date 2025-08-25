Кой е виновен за най-лошия старт на ЦСКА от 41 години насам? (АНКЕТА)

ЦСКА е в нокдаун! "Червените" няма нито една победа в първите пет кръга на шампионата и са на 14-то място в класирането.
Това е най-лошият старт на сезона за тима от 41 години насам!
А виновниците се търсят!
След като вчера, 24 август, ЦСКА загуби и мача си с ЦСКА 1948 с 0:1, "червените" са с 3 точки в актива си. От началото на сезона те направиха равен с Ботев Пловдив, Спартак Варна и Черно море и загубиха от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.
След срещата очаквано феновете бяха бесни и причакаха новия спортен директор Бойко Величков пред националния стадион.
Той бе категоричен, че клубът застава твърдо зад треньора Душан Керкез, който бе назначен през лятото. Босненецът пое поста след уволнението на Александър Томаш, с който ЦСКА изгуби баража за участие в европейските клубни турнири и завърши на пето място.
От идването на Керкез клубът се е разделил с 12 футболисти. 5 от тях отидоха в други клубове.
Мика Пинто и Аарон Исека са извадени от първия състав.
Лиъм Купър, Тибо Вион, Джейсън Локило, Зюмюр Бютучи, Марселино Кареасо се разделиха с тима, а Лумбард Делова отказва да тренира в очакване на трансфер.
Клубът напусна и спортният директор Пауло Нога.
На този фон скаутското звено, което от края на 2024 г. се оглавява от Методи Томанов, осигури 7 нови футболисти.
Теодор Иванов, Пастор, Леандро Годой, Бруно Жордао, Кевин Додай, Давид Сегер и Мохамед Брахими подсилиха "червените".
Следващият мач на ЦСКА е срещу Славия на 30 август.
