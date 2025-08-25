bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кой е виновен за най-лошия старт на ЦСКА от 41 години насам? (АНКЕТА)

Без победа в първите 5 кръга

Кой е виновен за най-лошия старт на ЦСКА от 41 години насам?
ЦСКА е в нокдаун! "Червените" няма нито една победа в първите пет кръга на шампионата и са на 14-то място в класирането.

Това е най-лошият старт на сезона за тима от 41 години насам

А виновниците се търсят! 

Кой?

След като вчера, 24 август, ЦСКА загуби и мача си с ЦСКА 1948 с 0:1, "червените" са с 3 точки в актива си. От началото на сезона те направиха равен с Ботев Пловдив, Спартак Варна и Черно море и загубиха от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948. 

Кой е виновен за кризата в ЦСКА?

След срещата очаквано феновете бяха бесни и причакаха новия спортен директор Бойко Величков пред националния стадион. 

Снимка: Lap.bg

Той бе категоричен, че клубът застава твърдо зад треньора Душан Керкез, който бе назначен през лятото. Босненецът пое поста след уволнението на Александър Томаш, с който ЦСКА изгуби баража за участие в европейските клубни турнири и завърши на пето място. 

Бойко Величков: Представянето ни е кошмар. Керкез не е виновен

Изгонените

От идването на Керкез клубът се е разделил с 12 футболисти. 5 от тях отидоха в други клубове.

Мика Пинто и Аарон Исека са извадени от първия състав. 

Снимка: Lap.bg

Лиъм Купър, Тибо Вион, Джейсън Локило, Зюмюр Бютучи, Марселино Кареасо се разделиха с тима, а Лумбард Делова отказва да тренира в очакване на трансфер.

Клубът напусна и спортният директор Пауло Нога.

Пристигналите

На този фон скаутското звено, което от края на 2024 г. се оглавява от Методи Томанов, осигури 7 нови футболисти.

Снимка: Lap.bg

Теодор Иванов, Пастор, Леандро Годой, Бруно Жордао, Кевин Додай, Давид Сегер и Мохамед Брахими подсилиха "червените".

Следващият мач на ЦСКА е срещу Славия на 30 август.

