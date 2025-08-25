ЦСКА разкара поредния ненужен

Чистката в ЦСКА продължи с Аарон Исека. Клубът и белгийският играч са се разделили по взаимно съгласие, пишат "армейците" на сайта си.

"ЦСКА се раздели с Аарон Исека. Белгийският нападател Аарон Исека вече не е футболист на ЦСКА.

Днес клубът и играчът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.

Исека се присъедини към ЦСКА през лятото на 2024 г. и изигра 22 мача, в които отбеляза един гол.

ЦСКА пожелава успех на Аарон Исека в бъдещите му предизвикателства.", написаха от клуба.

Голямата чистка

Преди известно време новият изпълнителен директор на ЦСКА - Бойко Величков, разкри, че Мика Пинто, Джейсън Локило и Аарон Исека са извадени от първия състав. А Локило и Исека вече си заминаха.

Покрай чистката ЦСКА разкара още Зюмюр Бютучи, Тибо Вион и Лиъм Купър.