ЦСКА разкара поредния ненужен

Кой ли ще е следващият?

Чистката в ЦСКА продължи с Аарон Исека. Клубът и белгийският играч са се разделили по взаимно съгласие, пишат "армейците" на сайта си.

"ЦСКА се раздели с Аарон Исека. Белгийският нападател Аарон Исека вече не е футболист на ЦСКА.

Днес клубът и играчът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.

Исека се присъедини към ЦСКА през лятото на 2024 г. и изигра 22 мача, в които отбеляза един гол.

ЦСКА пожелава успех на Аарон Исека в бъдещите му предизвикателства.", написаха от клуба.

Голямата чистка

Преди известно време новият изпълнителен директор на ЦСКА - Бойко Величков, разкри, че Мика Пинто, Джейсън Локило и Аарон Исека са извадени от първия състав. А Локило и Исека вече си заминаха. 

Покрай чистката ЦСКА разкара още Зюмюр Бютучи, Тибо Вион и Лиъм Купър.

Най - важното

Последни новини

