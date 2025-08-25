Руски футболист бе пребит до смърт. Местните обвиняват мигранти (ВИДЕО)

Трагедия в Русия! Футболист на аматьорския Руска община Шчолково Арсений Ерошевич така и не се събуди от кома след побой пред нощен клуб в средата на август.

Вече има задържани по случая, като местни твърдят, че става дума за мигранти в градчето Шчолково на 15 км от Москва.

Конфликтът

Скандалът между 20-годишния Ерошевич и заподозрените започва в ранните часове на 17 август вътре в клуба.

Охраната изкарва компаниите пред сградата, където боят продължава.

Футболистът е този, който пада на земята, докато нападателите му продължават да го удрят и ритат.

В крайна сметка той е приет по спешност в болница с открита фрактура на черепа, хематом и фрактура на ларинкса. След две операции и няколко дни в изкуствена кома той така и не се събуди.

Кадрите

Случаят потресе съотборниците на Ерошевич, а от клуба му настояват за най-строгите наказания за нападателите. След като се появи видео от случая, бяха посочени трима виновни.

Полицията ги е задържала в Нижни Новгород, след като са опитали да избягат. Срещу тях е повдигнато обвинение за причиняване на тежка телесна повреда.

Сред заподозрените са гражданин на една от централноазиатските страни, роден през 2005 г., и местен жител, роден през 2001 г., съобщават руски медии.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK