Важният 2 септември: Джокович има други приоритети, а не US Open

Откритото първенство на САЩ по тенис ще продължи до 7 септември. И както винаги един от претендентите за титлата е Новак Джокович.

На 38 години сърбинът е в преследване на 25-та титла от Големия шлем, като последната си спечели именно в Ню Йорк - през 2023 г.

Той вече записа победа в първия кръг над Лърнър Тиен от САЩ, но феновете изпитват сериозни съмнения, че Ноле има мотивация да стигне до финала.

2 септември

Всяка година Откритото първенство на САЩ се провежда в края на август и началото на септември. Джокович, който има 4 титли от надпреварата и е играл 10 пъти на финал, вече гледа към спокойните пенсионерски дни и не крие, че има други приоритети.

Ако все пак се приближи до важния мач за титлата, Ноле няма да бъде със семейството си на 2 септември - на рождения ден на дъщеря си Тара.

Тя се роди преди 8 години и е второ дето за Джокович и Йелена след първородния им син Стефан. А сръбските медии я определят за най-голямата слабост на известния си баща.

Програмата

Преди да започне участието си в Ню Йорк тази година, Ноле говори пред журналисти за своята нагласа за игра. Това е първият му турнир след "Уимбълдън", който завърши през юли, и до момента сърбинът не си беше взимал толкова дълга почивка без да е контузен.

"Избирам турнирите си спрямо моментното ми състояние и приоритетите в живота. Семейството ми е на първо място и трябва да съм с тях в най-важните моменти. И в тази връзка, може да пропусна рождения ден на дъщеря ми, който е на 2 септември. Ако съм още тук и играя добре, де. Но всъщност това са нещата, които вече не иска да пропускам", обясни Джокович.

През миналия сезон Джокович отпадна в трети кръг на турнира и успя да присъства на рождения ден на Тара в Белград. Денят бе особено важен, тъй като беше и първият учебен ден на малката госпожица Джокович.

