Пише се история: Победа №100 за Микаела Шифрин в ските!

Микаела Шифрин влезе в историята на ските. Американката стана първата при мъжете и жените, която записа 100 победи в Световната купа. Тя спечели убедително слалома в Сестриере. Шифрин завърши на 61 стотни пред Зринка Лютич, след като бе най-бърза в първото спускане и даде четвърто време във второто.

World Cup wins



Mikaela Shiffrin continues to rewrite the history of our sport.



With every victory, she has shown dedication, talent, and heart, inspiring generations.



This isn’t just a milestone. It’s a symbol of greatness built one turn at a time.



