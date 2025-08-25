bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Официално е: Ламин Ямал позира с гаджето си! (СНИМКА)

Ники Никол има рожден ден

Тази снимка чакаше цял свят! Преди минути Ламин Ямал официално позира с новото си гадже! 

Футболистът на Барселона по този начин отговори на слуховете, че има връзка с певицата Ники Никол.

Да, тя е неговата избраница, а двамата се показаха по случай рождения ѝ ден. 

ЧРД, Ники!

Аржентинската музикална звезда става на 25 години. Тоест е със 7 по-голяма от футболиста. 

Тя бе сред гостите на скандалния му рожден ден, с който Ямал отбеляза пълнолетие. Още тогава се породиха слухове за любовни отношения между двамата. 

След това певицата се появи на мач на Барса, а двамата бяха засечени да обикалят заедно в Монако. 

Преди дни Ямал пък загатна, че двамата играят онлайн игра. 

Ето ги! Ламин Ямал и Ники Никол са заедно! (ВИДЕО)

Миналото

Перлата на испанския футбол бе свързван с редица певици, модели след като предишната му половинка, с която той отпразнува европейската титла с Испания - Алекс Падила, му изневери публично. 

Наскоро бащата на Ямал Мунир Насрауи коментира, че не държи строго сина си, особено що се касае до личния му живот и връзките.

Снимка: Getty Images

Коя е Ники Никол? 

Новата половинка на Ламин Ямал се смята за една от най-влиятелните личности в испаноезичния свят. 

Тя има четири албума - Recuerdos (2019), Parte de mí (2021), Alma (2023) и Naiki (2024). Музиката ѝ е съчетание от R&B, трап, регетон и ърбън поп

Личният ѝ живот до момента е белязан от две връзки - с аржентинския рапър Труено и мексиканския певец Песо Плума.

Тагове:

певица барселона рожден ден футболист връзка ламин ямал Ники Никол

Борислав Младенов: Това е сън. Една малка крачка към целите ми! (ВИДЕО)

Феновете на Левски изкупиха всички билети за реванша с АЗ Алкмаар

Кой е виновен за най-лошия старт на ЦСКА от 41 години насам? (АНКЕТА)

Важният 2 септември: Джокович има други приоритети, а не US Open

Феновете на Левски изкупиха всички билети за реванша с АЗ Алкмаар

Борислав Младенов: Това е сън. Една малка крачка към целите ми! (ВИДЕО)

Важният 2 септември: Джокович има други приоритети, а не US Open

ЦСКА разкара поредния ненужен

