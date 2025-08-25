Официално е: Ламин Ямал позира с гаджето си! (СНИМКА)

Тази снимка чакаше цял свят! Преди минути Ламин Ямал официално позира с новото си гадже!

Футболистът на Барселона по този начин отговори на слуховете, че има връзка с певицата Ники Никол.

Да, тя е неговата избраница, а двамата се показаха по случай рождения ѝ ден.

ЧРД, Ники!

Аржентинската музикална звезда става на 25 години. Тоест е със 7 по-голяма от футболиста.

Тя бе сред гостите на скандалния му рожден ден, с който Ямал отбеляза пълнолетие. Още тогава се породиха слухове за любовни отношения между двамата.

След това певицата се появи на мач на Барса, а двамата бяха засечени да обикалят заедно в Монако.

Преди дни Ямал пък загатна, че двамата играят онлайн игра.

Миналото

Перлата на испанския футбол бе свързван с редица певици, модели след като предишната му половинка, с която той отпразнува европейската титла с Испания - Алекс Падила, му изневери публично.

Наскоро бащата на Ямал Мунир Насрауи коментира, че не държи строго сина си, особено що се касае до личния му живот и връзките.

Снимка: Getty Images

Коя е Ники Никол?

Новата половинка на Ламин Ямал се смята за една от най-влиятелните личности в испаноезичния свят.

Тя има четири албума - Recuerdos (2019), Parte de mí (2021), Alma (2023) и Naiki (2024). Музиката ѝ е съчетание от R&B, трап, регетон и ърбън поп.

Личният ѝ живот до момента е белязан от две връзки - с аржентинския рапър Труено и мексиканския певец Песо Плума.

