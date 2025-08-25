bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Лига на Конференциите

Феновете на Левски изкупиха всички билети за реванша с АЗ Алкмаар

1150 човека ще могат да гледат на живо мача в Нидерландия

Феновете на Левски изкупиха всички билети за реванша с АЗ Алкмаар
Lap.bg

Напълно очаквано феновете на Левски изкупиха всички предоставени им билети за реванша от плейофите за влизане в групите на Лига на конференциите срещу АЗ Алкмаар.

Българският клуб получи 1150 билета. Левски гостува на АЗ Алкмаар в четвъртък, а първият мач в София завърши 2:0 в полза на нидерландския тим.

"Синя" еуфория

"Левскари,

Ваучерите за срещата реванш между АЗ Алкмаар и Левски, предназначени за "сините" фенове, вече са разпродадени!

1150 левскари ще подкрепят отбора и ще дерат гърла до последната секунда.

Напомняме, че срещу предоставяне на закупения ваучер в специално обособената meeting point зона до "AFAS Stadion" в Алкмаар, всеки привърженик ще получи своя билет за мача. Очаквайте допълнителна информация в следващите дни", написаха от Левски в социалните мрежи.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол билети левски аз алкмаар плейоф реванш Лига на конференциите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Борислав Младенов: Това е сън. Една малка крачка към целите ми! (ВИДЕО)

Борислав Младенов: Това е сън. Една малка крачка към целите ми! (ВИДЕО)
Кой е виновен за най-лошия старт на ЦСКА от 41 години насам? (АНКЕТА)

Кой е виновен за най-лошия старт на ЦСКА от 41 години насам? (АНКЕТА)
Важният 2 септември: Джокович има други приоритети, а не US Open

Важният 2 септември: Джокович има други приоритети, а не US Open
Руски футболист бе пребит до смърт. Местните обвиняват мигранти (ВИДЕО)

Руски футболист бе пребит до смърт. Местните обвиняват мигранти (ВИДЕО)
ЦСКА разкара поредния ненужен

ЦСКА разкара поредния ненужен

Последни новини

Борислав Младенов: Това е сън. Една малка крачка към целите ми! (ВИДЕО)

Борислав Младенов: Това е сън. Една малка крачка към целите ми! (ВИДЕО)
Важният 2 септември: Джокович има други приоритети, а не US Open

Важният 2 септември: Джокович има други приоритети, а не US Open
ЦСКА разкара поредния ненужен

ЦСКА разкара поредния ненужен
Руски футболист бе пребит до смърт. Местните обвиняват мигранти (ВИДЕО)

Руски футболист бе пребит до смърт. Местните обвиняват мигранти (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV