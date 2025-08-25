Феновете на Левски изкупиха всички билети за реванша с АЗ Алкмаар

Напълно очаквано феновете на Левски изкупиха всички предоставени им билети за реванша от плейофите за влизане в групите на Лига на конференциите срещу АЗ Алкмаар.

Българският клуб получи 1150 билета. Левски гостува на АЗ Алкмаар в четвъртък, а първият мач в София завърши 2:0 в полза на нидерландския тим.

"Синя" еуфория

"Левскари,

Ваучерите за срещата реванш между АЗ Алкмаар и Левски, предназначени за "сините" фенове, вече са разпродадени!

1150 левскари ще подкрепят отбора и ще дерат гърла до последната секунда.

Напомняме, че срещу предоставяне на закупения ваучер в специално обособената meeting point зона до "AFAS Stadion" в Алкмаар, всеки привърженик ще получи своя билет за мача. Очаквайте допълнителна информация в следващите дни", написаха от Левски в социалните мрежи.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK