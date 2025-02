Радо Янков отново на подиума за Световната купа

Ново призово класиране за Радослав Янков! Най-добрият български сноубордист завърши трети в паралелния гигантски слалом за Световната купа във Вал Сен Ком (Канада).

В малкия финал Янков победи Даниеле Багоца (Италия).

The first race of the Visa FIS Snowboard Alpine Parallel Giant Slalom in Val St. Come, Canada, is in the books!



We’re back at it tomorrow with the same event at the same time!



Check out today’s TOP 10!#FISSnowboardAlpine #WorldCupValStCome pic.twitter.com/qzfkgOs0sF