Макс Верстапен отново покори "Имола" (ВИДЕО)

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен отново спечели Гран При на Емилия-Романя. Победата, постигната по безапелационен начин, е четвърта поредна за нидерландския пилот на писта "Имола" и втора от началото на сезона.

Така Верстапен ознаменува юбилейния старт №400 за "Ред Бул" във Формула 1.

С успеха шампионът събра 125 точки, като добави и бонус точката за най-добра обиколка в състезанието. Той обаче е трети във временното класиране при пилотите, оглавявано от Оскар Пиастри със 146 точки, следван от Ландо Норис със 133.

Superb from Verstappen



The four-time world champ takes victory in @redbullracing's 400th grand prix #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/H59o9eMhd3