Смърт с чук шокира Америка

Нелепа смърт шокира Америка! Зрител почина на състезание по лека атлетика в Университета на Колорадо, след като беше ударен с чук.

Един от участниците хвърлил състезателния уред така, че той прелетял над специалните ограждения и попаднал в трибуните, където ударил 57-годишния Уейд Лангстън, пишат медиите отвъд Океана.

Thank you, @UCCSTRACK, for championing this gofundme, on behalf of the Wade Langston Family.https://t.co/kfqSTu184a