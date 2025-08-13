Девойките на четвъртфинал на световното по волейбол!

Българският национален отбор по волейбол за девойки до 21 години се класира на четвъртфинал на световното първенство.

"Лъвиците" успяха да победят без проблеми САЩ в три гейма - 25:23, 25:16, 25:15.

Мачът

Интрига имаше само в първия гейм, който бе и най-оспорван. В него обаче момичетата на Драган Нешич успяха да задържат преднината си, въпреки че американките изравниха в средата на частта.

В следващите две части българките бяха безапелационни и успяваха да натрупат предимство рано-рано, за да достигнат заветната цел.

Снимка: FIVB

Съперниците

В следващият етап българките ще играят срещу победителките от Полша - Пуерто Рико.

Мачът е по-късно днес (13 август).

Снимка: FIVB

Шампионатът бе белязан от скандал, тъй като на Виетнам бяха присъдени 4 служебни загуби заради използване на волейболистки, които не са издържали тестовете за пол.