bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Девойките на четвъртфинал на световното по волейбол!

Националките надвиха САЩ в три бързи гейма

Девойките на четвъртфинал на световното по волейбол!
FIVB

Българският национален отбор по волейбол за девойки до 21 години се класира на четвъртфинал на световното първенство. 

"Лъвиците" успяха да победят без проблеми САЩ в три гейма - 25:23, 25:16, 25:15.

Мачът

Интрига имаше само в първия гейм, който бе и най-оспорван. В него обаче момичетата на Драган Нешич успяха да задържат преднината си, въпреки че американките изравниха в средата на частта. 

В следващите две части българките бяха безапелационни и успяваха да натрупат предимство рано-рано, за да достигнат заветната цел.

Снимка: FIVB

Съперниците

В следващият етап българките ще играят срещу победителките от Полша - Пуерто Рико. 

Мачът е по-късно днес (13 август).

Снимка: FIVB

Шампионатът бе белязан от скандал, тъй като на Виетнам бяха присъдени 4 служебни загуби заради използване на волейболистки, които не са издържали тестовете за пол. 

С момчета ли играе Виетнам на световното за девойки?

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

България сащ волейбол световно първенство драган нешич четвъртфинал

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Поредният: Звезда на ЦСКА отказа да тренира и играе

Поредният: Звезда на ЦСКА отказа да тренира и играе
Димитър Златанов: Лъвът, за когото нямаше тайни край мрежата (ВИДЕО)

Димитър Златанов: Лъвът, за когото нямаше тайни край мрежата (ВИДЕО)
С момчета ли играе Виетнам на световното за девойки?

С момчета ли играе Виетнам на световното за девойки?

Боримиров: Българският футбол трябва да се събуди (ВИДЕО)

Боримиров: Българският футбол трябва да се събуди (ВИДЕО)
Часове преди мача за Суперкупата: Донарума призна, че си тръгва разочарован

Часове преди мача за Суперкупата: Донарума призна, че си тръгва разочарован

Последни новини

Поредният: Звезда на ЦСКА отказа да тренира и играе

Поредният: Звезда на ЦСКА отказа да тренира и играе
Часове преди мача за Суперкупата: Донарума призна, че си тръгва разочарован

Часове преди мача за Суперкупата: Донарума призна, че си тръгва разочарован
С момчета ли играе Виетнам на световното за девойки?

С момчета ли играе Виетнам на световното за девойки?

Боримиров: Българският футбол трябва да се събуди (ВИДЕО)

Боримиров: Българският футбол трябва да се събуди (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV