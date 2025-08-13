С момчета ли играе Виетнам на световното за девойки?

Скандал разтърси световното първенство по волейбол за девойки до 21 години, което се провежда в момента в Индонезия.

Тимът на Виетнам бе наказан с 4 служебни загуби с 0:3, след като две от волейболистките се провалиха на... генетичните тестове.

Иначе шампионатът вече е на ниво осминафинали, за които виетнамките се бяха класирали.

Момчета или момичета

Груповата фаза на световния шампионат завърши във вторник (12 август). Тимът на Виетнам си бе осигурил място в следващата фаза, но след провалени тестове за пол няма да продължи към разпределението на медалите, а ще играят за... 17-то място.

Става дума за резултатите Данг Тхи Хонг и Фам Куинх Хюонг, които бяха сред топ реализаторките. Те не бяха в състава за последния мач срещу Пуерто Рико, а няма и да продължат да играят в следващите мачове.

Снимка: FIVB

Санкцията

Наказанието бе официално потвърдено от Световната волейболна федерация.

"След изразени опасения, че Федерацията по волейбол на Виетнам е използвала неправомерно отговаряща на условията състезателка в националния си отбор до 21 години на Световното първенство за жени до 21 години на FIVB през 2025 г. в Индонезия, FIVB проведе разследване в съответствие със своите правила.

Разследването заключи, че въпросната волейболистка е била лишена от право да участва съгласно член 12.2 от Дисциплинарния правилник на FIVB за 2023 г.

В резултат на това и в съответствие с членове 13.5.2 от Правилника за събитието и 14.4 от Дисциплинарния правилник, Подкомисията на Дисциплинарния съвет на FIVB постанови, че за мачовете на националния отбор на Виетнам, в които волейболистката е участвала и са спечелени, се присъждат служебни загуби, а съответната се дисквалифицира.

Снимка: FIVB

Съгласно член 14.4 от Дисциплинарния правилник и предвид обстоятелствата по случая, Подкомисията на Дисциплинарния съвет на FIVB ще препрати досието към Дисциплинарния съвет на FIVB за допълнителна оценка относно потенциални санкции, простиращи се след събитието. На този етап Федерацията по волейбол на Виетнам и волейболистките ще бъдат поканени да представят своите становища в писмен вид.

FIVB няма да прави допълнителни коментари по този въпрос, докато процесът продължава.", се казва в официалното съобщение.

Несъгласие

От федерацията на Виетнам веднага реагираха.

От щаба са предоставили документи, с които оборват твърденията, като например актове за раждане.

Снимка: FIVB

България също играе на шампионата в Индонезия, но тимът ни не се е изправял срещу Виетнам.

