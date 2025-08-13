Поредният: Звезда на ЦСКА отказа да тренира и играе

Нови проблеми за ЦСКА! Защитникът Лумбард Делова отказа да тренира!

Националът на Косово вече си търси нов клуб, като се водят преговори с три потенциални отбора.

Информацията потвърди агентът му Резард Кащанджева пред Блиц.

Не тренира

"В момента с Лумбард водим преговори с други отбори. Докато те текат, той няма да играе за ЦСКА. Не говорим само със саудитския Ал Наджма. Общо три отбора са. Преговаряме за условията на откупната клауза. Докато всичко не завърши, Делова няма да тренира и няма да участва в мачове на ЦСКА“, потвърди Кащанджева.

Откупната клауза на Делова се смята, че е 900 000 евро.

Спекулациите гласят, че отборите, които са заинтересувани от защитника, са саудитският я Ал Наджма, както и тимове от втора италианска дивизия и от първенството на САЩ.

Снимка: Lap.bg

Неразбирателство в Керкез?

Делова пристигна в ЦСКА през миналия сезон. Той изигра 36 мача през миналата кампания, а през настоящия сезон бе титуляр във всички 4 срещи - загубата от Локомотив Пловдив и равенствата със Спартак Варна, Ботев Пловдив и Черно море.

От ЦСКА си тръгнаха вече Зюмюр Бютучи, който бе отстранен заради лоша дисциплина, както капитанът Лиъм Купър, който напусна след загубата от Локо Пловдив.

Снимка: Lap.bg

Разделите идват след като Душан Керкез стана треньор на клуба през лятото.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK