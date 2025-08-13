Часове преди мача за Суперкупата: Донарума призна, че си тръгва разочарован

Джанлуиджи Донарума си тръгва от Пари Сен Жермен! Това призна самият той в обръщение в социалните мрежи.

Също така вратарят е категоричен, че не по собствено желание ще напусне френския хегемон, с който през миналия сезон спечели Шампионска лига.

Сътресенията идват само няколко часа преди мача на ПСЖ за Суперкупата на Европа срещу първенеца в Лига Европа Тотнъм. Срещата може да гледате днес (13 август) от 21:30 ч., пряко по bTV Action и на VOYO.BG.

Признанието

За раздялата на Донарума и ПСЖ се заговори преди дни, като се счита, че вратарят ще продължи кариерата си в Манчестър Юнайтед.

View this post on Instagram A post shared by GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

"Някой реши, че вече не мога да бъда част от отбора и да допринасям за неговия успех.

Надявам се, че ще имам възможността да погледна феновете в очите на „Парк де Пренс“ и да се сбогувам както трябва. Вашата подкрепа и обич означават изключително много за мен и никога няма да ги забравя. Всички емоции, магическите нощи и вие, които ме накарахте да се чувствам като у дома си.

На моите съотборници – моето второ семейство – благодаря ви за всяка битка, всеки весел момент и всеки миг, който споделихме. Вие винаги ще останете мои братя.

Да играя за този клуб и да живея в този град беше голяма чест", пише Донарума.

Снимка: Reuters

Кариерата

Донарума пристигна в ПСЖ през 2021 г., след трансфер от Милан.

26-годишният вратар спечели с тима 4 титли на Франция, както и Шампионската лига през миналия сезон.

Дали обаче ще го видим за последно да играе за парижани и то в мач за Суперкупата?

Снимка: psg.fr

Началото на сезона

Срещата между победителите в Шампионската лига и Лига Европа през миналия сезон - ПСЖ и Тотнъм, слага символично начало на новия сезон!

Двата тима ще излязат на терена в Удине.

До момента Тотнъм не е играл в такъв мач! ПСЖ имат загубен сблъсък с Ювентус от 1996 г. за трофея.

Срещата може да гледате пряко по bTV Action и на VOYO.BG от 21:30 ч. днес, 13 август!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK