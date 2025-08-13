Часове преди мача за Суперкупата: Донарума призна, че си тръгва разочарован

Джанлуиджи Донарума си тръгва от Пари Сен Жермен! Това призна самият той в обръщение в социалните мрежи.
Също така вратарят е категоричен, че не по собствено желание ще напусне френския хегемон, с който през миналия сезон спечели Шампионска лига.
Сътресенията идват само няколко часа преди мача на ПСЖ за Суперкупата на Европа срещу първенеца в Лига Европа Тотнъм. Срещата може да гледате днес (13 август) от 21:30 ч., пряко по bTV Action и на VOYO.BG.
За раздялата на Донарума и ПСЖ се заговори преди дни, като се счита, че вратарят ще продължи кариерата си в Манчестър Юнайтед.
"Някой реши, че вече не мога да бъда част от отбора и да допринасям за неговия успех.
Надявам се, че ще имам възможността да погледна феновете в очите на „Парк де Пренс“ и да се сбогувам както трябва. Вашата подкрепа и обич означават изключително много за мен и никога няма да ги забравя. Всички емоции, магическите нощи и вие, които ме накарахте да се чувствам като у дома си.
На моите съотборници – моето второ семейство – благодаря ви за всяка битка, всеки весел момент и всеки миг, който споделихме. Вие винаги ще останете мои братя.
Да играя за този клуб и да живея в този град беше голяма чест", пише Донарума.
Донарума пристигна в ПСЖ през 2021 г., след трансфер от Милан.
26-годишният вратар спечели с тима 4 титли на Франция, както и Шампионската лига през миналия сезон.
Дали обаче ще го видим за последно да играе за парижани и то в мач за Суперкупата?
Срещата между победителите в Шампионската лига и Лига Европа през миналия сезон - ПСЖ и Тотнъм, слага символично начало на новия сезон!
Двата тима ще излязат на терена в Удине.
До момента Тотнъм не е играл в такъв мач! ПСЖ имат загубен сблъсък с Ювентус от 1996 г. за трофея.
Срещата може да гледате пряко по bTV Action и на VOYO.BG от 21:30 ч. днес, 13 август!
