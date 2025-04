Заклещен парашутист забави мач (ВИДЕО)

Заклещен парашутист забави с 40 минути началото на мача между Тулуза (Франция) и гостуващия Сейл Шаркс (Англия) от ръгби Купата на шампионите.

Двубоят трябваше да започне в 17 ч. българско време, но парашутист се вряза в покрива на стадиона. Той висеше на около 10 метра от земята, след като въжетата и екипировката му се оплетоха.

Домакините направиха аварийна площадка за кацане от подложки за ръгби и защитни стълбове, в употреба влезе и... надуваем замък. Междувременно феновете под парашутиста бяха преместени.

This is how the parachuter initially got stuck. Never seen anything like it. #InvestecChampionsCup pic.twitter.com/VLiJje7i61

В крайна сметка пристигнаха две пожарни коли и спасиха клетия парашутист, който е трябвало да подаде топката за начало на двубоя.

Други двама негови колеги се приземиха успешно на терена.

Двубоят завърши с победа за французите. Домакините изоставаха с 10:15 на почивката, но обърнаха за крайното 38:15 с изключителна втора част.

Amazing scenes in Toulouse, parachutist rescued by the fire brigade, 25 minutes after he got caught on the stadium. Kick off against Sale delayed. Good to see him down safely pic.twitter.com/K0o4N2WIRd