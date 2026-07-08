Лига Европа Публикувано в Станимира Атанасова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Христо Янев преди ЦСКА - Дери: Няма напрежение между мен и феновете (ВИДЕО) Специалистът ще дебютира като треньор в европейските клубни турнири

Носителят на Купата на България ЦСКА се завръща в европейските клубни турнири с мач срещу Дери Сити в първия кръг на квалификациите за Лига Европа.

Мачът е на 9 юли в София и ще бъде дебют за Христо Янев като треньор в европейските клубни надпревари.

Специалистът, който се завърна начело на ЦСКА, за са "спасява" миналя сезон, заяви, че не чувства напрежение между него и феновете, въпреки че се прокрадват яростни критики към работата му.

Една цел

"За мен лично напрежението е привилегия. Няма напрежение между мен и феновете. За всички нас има едно нещо, което е свещено - ЦСКА. Всички обичаме ЦСКА, трябва да дадем цялата си енергия, за да може ЦСКА да върви напред. Това искам аз", заяви категорично Янев.

Снимка: БГНЕС

Той е участвал в едни от най-паметните мачове на "червените" в Европа в близкото минало, но този път ще е различно.

"Когато започнах с треньорството мечтата ми беше един ден да изведа моя отбор да играе в европейските турнири, утре ще ви кажа каква е разликата. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка за един отбор, отколкото да слушаш треньора и да направиш това, което можеш на терена. Нещата са различни", каза Янев.

Отборът

Янев разкри подробности и за състоянието на футболистите си:

"Всички ще бъдат налични, кои ще вземат и колко игрово време ще разберете в мача. Джеймс Ето'о провежда вече тренировки с отбора, с всеки изминал ден е по-добре, надявам се да мога да ползвам още в първия мач. Правим всичко възможно всеки да бъде пълноценен в подготовката за онова, което имаме като план. Пиедрейта и Перейра? И двамата са на 100% готови, имаха дребни неразположения, мога да ги ползвам в мача.", каза треньорът и добави:

Снимка: Lap.bg

"Лумбард Делова и Адриан Лапеня? Делова се водят разговори, най-вероянто ще бъде извън групата за мача. Правим всичко възможно да картотекираме Жан-Филип. За Лапеня - трябва да направя избор, той е извън групата за европейските ни мачове. Кевин и Фаетон? С Фаетон също се водят преговори, докато за Кевин преценявам кои футболисти могат да ни бъдат полезни за мачовете, които предстоят и той остава извън групата ни за Европа"