Сектор "Г" против Янев: Какво казаха феновете?

Специалистът подписа нов 2-годишен договор

Подновяването на договора на треньора на ЦСКА Христо Янев разбуни духовете сред феновете. 

По-рано днес от клуба обявиха, че специалистът ще остане начело на актуалния носител на Купата на България за още 2 години. 

Янев пое ЦСКА през септември 2025 г., когато клубът бе в криза и на 12-о място в класирането, като в окончателното подреждане на Първа лига "червените" са четвърти.

Недоволство

Въпреки това част от феновете не бяха доволни от работата му, а гневът им се засили след загубата от Левски в дербито, в което Янев използва предимно резерви преди полуфинала за Купата срещу Лудогорец. 

Минути след като бе обявено, че той остава начело, от Сектор "Г" излязоха с позиция:

"Армейци,

Във връзка с днешното преподписване на Христо Янев за нови две години от страна на нашия любим клуб искаме да обявим кратко и ясно няколко неща, които няма как да премълчваме повече. 

"Сектор Г" ще продължи да подкрепя любимия си отбор както е било досега, но категорично не подкрепя и не стои зад старши треньора му. 

В тежък разрез с нашите разбирания е ЦСКА да прави тънки сметки и да излиза с резервни футболисти в най-големия мач за сезона, без значение от класиране, коя поред среща срещу "онези" е или каква е формата на футболистите ни. Във всяко дерби се играе единствено и само за победа и с това никога и по никакъв начин няма да направим компромис!

На второ място ще оставим без детайлен коментар действията и думите на старши треньора ни непосредствено след спечелването на Купата на България пред камерите и микрофоните на редица медии - обиждането на един от лидерите на Северната трибуна, която те е подкрепяла през целия сезон, скандирала ти е името и пред която си идвал неведнъж да "благодариш" е всичко друго, но не и мъжка и достойна постъпка. 

Никой не е по-голям от ЦСКА и обединената червена общност. Така е било, така ще бъде и занапред! 

от Фен Клуб "Сектор Г"

Противоположната позиция

На друго мнение са от организацията "Северъ". 

"Браво на ръководството! А на ТС и едни подкастъри много им здраве...", пишат от там.

Спечелената Купа на България осигури мачове на ЦСКА в квалификациите за Лига Европа през лятото. 

