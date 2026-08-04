Лига Европа Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА 1948 преди Панатинайкос: Не отиваме като обречени! (ВИДЕО) Гледайте мача от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите пряко по bTV и на VOYO.BG Снимка: Lap.bg

Тимът на ЦСКА 1948 замина за Атина, където утре, 5 август, ще играе срещу Панатинайкос в първия мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Вицешампионите на България ще опитат за трети път да си осигурят място в редовния сезон на третия по сила европейски клубен турнир и се надяват да се приберат у нас с добър резултат преди реванша.

Мачът е от 21:30 ч. и може да го гледате пряко по bTV (21:15 ч.) и на платформата VOYO.BG (21:00 ч.).

Агресия

В ЦСКА 1948 са загърбили радостта след отстраняването на Спартак Търнава след дузпи, а срещу Панатинайкос треньорът Александър Александров иска да види агресивен стил на игра.

"Отборът е концентриран, подготвен. Отиваме да направим един добър мач, с който да се гордеем", каза той на летище "Васил Левски" и добави:

"Искам да видя агресия, искам да се опитаме да се надиграваме. Знаем каква класа е отборът, който ни чака. Но ние със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем до къде сме стигнали с развитието си. Сигурен съм, че ще направим добър мач"

Вяра

Първенството в Гърция все още не е започнало, докато ЦСКА 1948 вече записа 2 победи и 1 равенство у нас.

"Гледаме нашия отбор да се представи по най-добрия начин. Вярваме, че можем да ги отстраним въпреки голямата класа, която притежават. Когато не вкарваш, е трудно да печелиш и да продължаваш напред. Успяхме да го постигнем срещу Спартак Търнава.

Надявам се, че ще успеем да реализираме положенията си, които със сигурност ще имаме. На такова ниво съперникът има голямо самочувствие и ще иска да се надиграва. Ще имаме пространства и се надявам да се възползваме от това", коментира Георги Русев.

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