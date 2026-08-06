Лига Европа Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Треньорът на ЦСКА 1948: Трябва да качим нивото в реванша (ВИДЕО) Реваншът срещу Панатинайкос от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите е на 11 август в София

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Доволен, но и критичен бе треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров след като неговият тим завърши 1:1 срещу гръцкия гранд Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Двата тима играха в Атина, като българският отбор успя да се противопостави.

Изравнителното попадение за ЦСКА 1948 вкара Георги Русев в 31-ата минута.

Анализът

"Изиграхме много силен мач. Голямо раздаване от целия отбор, поздравявам ги за мъжката игра. Те държаха повече топката, но ние имахме по-чистите положения. Показахме, че сме един силен отбор. Това нищо не значи. Има още един мач, който трябва да повторим, даже да качим нивото, за да ги отстраним.

В началото ни натиснахна, нормално. Вкараха гол и си помислиха, че мачът е свършил, а аз знам характера, който имаме и, че няма да де предадем. Заиграхме по-уверено, направихме доста добри преходи. Само голът липсваше.

Единствената слабост е, че изпускаме доста ситуации. В такива мачове с такива отбори трябва да се вкарва поне половината от това, което създаваме. Ние вкарахме само един, а имахме поне 4-5 ситуации, които бяха реални. Дано не ни натежат тези пропуски в края на втория мач.", каза Александров след равенството.

Реваншът

На 11 август ЦСКА 1948 приема Панатинайкос в реванша в София.

Ако успеят да отстранят гръцкия тим, "червените" ще играят срещу загубилия от двойката Храдец Кралове - Бешикташ в последната стъпка преди редовния сезон на Лигата на конференциите.