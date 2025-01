Лион остана без треньор преди Лудогорец

Лион остана без треньор броени дни преди мача с Лудогорец от Лига Европа. "Орлите" гостуват във Франция на 30 януари, а мачът може да гледате пряко в ефира на bTV Action от 22:00 ч. Американският президент на френския клуб Джон Текстър уволни наставника Пиер Саж и води преговори с Пауло Фонсека от 10 дни насам, пише "Екип".

Саж е освободен заради последните слаби резултати на отбора и особено след срамното отпадане от аматьорския Бургун (2:2 и 2:4 след дузпи) на 1/16-финалите за Купата на Франция. Лион записа поражение и от Брест с 1:2 в Лига 1 и нулево равенство с Тулуза. Последваха хиксове с Фенербахче (0:0) и Нант (1:1), но те но успяха да омилостивят американеца.

Текстър пътува лично до Лион днес, за да уведоми Саж за решението си, както лично той го назначи изненадващо през декември 2023 г.

Очаква се Фонсека да бъде назначен до часове и най-вероятно той ще води Лион срещу Лудогорец в четвъртък. 51-годишният бивш треньор на Лил е свободен, след като на 30 декември бе освободен от Милан.

Olympique Lyon have sacked the manager Pierre Sage with immediate effect.



John Textor, working on new manager as Paulo Fonseca is among options as @hugoguillemet reports. pic.twitter.com/bQ04Zd8HsO