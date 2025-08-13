Боримиров: Българският футбол трябва да се събуди (ВИДЕО)

Футболният Левски се отправи на път към Азербайджан, където утре (14 август) ще се изправи срещу Сабах в реванша от третия квалификационен кръг за Лигата на конференциите.

"Сините" тръгнаха с чартърен полет от летище "Васил Левски" тази сутрин и с гол преднина в актива си от първия мач. Тогава Борислав Рупанов вкара в последните секунди за 1:0.

Футболистите и треньорите запазиха мълчание, но изпълнителният директор Даниел Боримиров анализира ситуацията в европейските клубни турнири.

Колкото повече, толкова повече

Шефът на Левски заяви, че предпочита колкото може повече родни тимове да продължат напред в надпреварите. Вчера (12 август) Лудогорец отпадна от битката за място в Шампионска лига и ще играе на плейоф в Лига Европа. За място в Лигата на конференциите се бори още Арда. Тимът ще приеме в Кърджали Кауно Жалгирис след победа 1:0 като гост в Литва.

Снимка: Lap.bg

"Не само за Левски е хубаво да продължи. И за българския футбол е хубаво колкото се може повече български отбори да продължат и се надявам да започнем да го правим, защото виждате българският футбол на какво ниво е и трябва да се събудим и да започнем да катерим стълбицата или да изкачваме стъпалата", каза изпълнителният директор на Левски.

Без Сангаре

За Азербайджан Левски замина без нападателя си Мустафа Сангаре, който е с мускулна контузия.

В състава обаче е Георги Костадинов, въпреки че бе принудително сменен по време на победата с 2:1 над Спартак Варна.

Снимка: Lap.bg

"Мач с мач не си прилича. За нас най-важното е това, което треньорът постави като задачи на нашите футболисти, да се изпълни максимално и мисля, че ще успеем. Сангаре е футболист, който физически е много добре и мисля, че щеше да ангажира поне по двама човека, но пък Хулио мисля, че добре е анализирал отбора на Сабах и ще вземе най-правилното решение", каза Боримиров.

