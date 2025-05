Не дадоха медал на капитана на Тотнъм (ВИДЕО)

Тотнъм излъга Манчестър Юнайтед с 1:0 във финала на Лига Европа и спечели първи трофей от 2008 година насам. Церемонията по връчване на трофея обаче не остана без гафове - капитанът на отбора Хюн Мин Сон, избраният за играч на мача Кристиан Ромеро и Родриго Бентанкур останаха без медали.

След като не получи медал, звездата на лондончани Хюн Мин Сон поне вдигна първи трофея на Лига Европа, който гарантира участието на тима в следващия сезон на Шампионска лига.

Александър Чеферин, президентът на УЕФА, остана видимо изненадан когато медалите се изчерпаха, преди още всички играчи на отбора от Северен Лондон да се качат на сцената.

THE FIRST TIME IN SEVENTEEN YEARS



A TROPHY FOR TOTTENHAM HOTSPUR AT LONG LAST pic.twitter.com/nnIv54vXip