Историческо: Роналдо без гол в групите на голям форум (СНИМКИ)

Кошмарна вечер за Кристиано Роналдо! Петкратният носител на "Златната топка" бе титуляр и остана на терена повече от час, но Португалия допусна изненадваща загуба с 0:2 от Грузия на Евро 2024.

Макар че иберийците си бяха осигурили върха в група 6 преди двубоя, 39-годишната суперзвезда бе един от двамата основни играчи, които не получиха почивка. Другият беше вратарят Диого Коща.

Роналдо излезе с мотивацията да открие головата си сметка на Евро 2024, но не успя. Това е историческо, тъй като до днес той не беше пропускал да се разпише в груповата фаза на голям форум.

0 - Cristiano Ronaldo has failed to score in the group stage of a major international tournament (World Cup/EUROs) for the first time in his career. Frustration. #EURO2024 pic.twitter.com/47DGxybAs4