В Англия сядат на масата за преговори със Саутгейт

Английската футболна асоциация ще се опита да запази Гарет Саутгейт. Според "Таймс", ръководителите на местната централа са готови да преговарят със специалиста, без значение от резултата тази вечер.

Настоящият договор на английския наставник изтича през декември. Това е накарало изпълнителният директор на ФА Марк Булингам да планира нови дискусии с него след турнира в Германия.

Според информацията, с този ход от английска страна целят да запазят Гарет Саутгейт до световното първенство през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Ако това се случи, то периодът на бившия полузащитник начело на "Трите лъва" може да бъде удължен до десетилетие.

