Тенис

Шампионът на „Уимбълдън“ се препъна в София

Иван Иванов отпадна в първия кръг на Challenger Tour Sofia

Шампионът на „Уимбълдън“ се препъна в София

Иван Иванов с грешна стъпка в първия кръг на мъжкия турнир в София, част от Challenger Tour на ATP. Тенисистът - част от академията на Рафаел Надал, отпадна от поставения под №277 в световната ранглиста Марат Шарипов.

При мъжете не е лесно

Това е първият турнир от календара на ATP за 16-годишния ни суперталнт. Участието му идва почти месец след триумфа на „Уимбълдън“ при юношите.

Иванов допусна пробив още в първия си сервис гейм и загуби откриващия сет с 2:6. Втората част започна с пробив за българина, нo Шарипов бързо се върна в мача, триумфирайски отново с 6:2.

Мъжете не ти дават тази възможност да грешиш, докато при юношите, дори ако играеш малко по-зле, все пак имаш шанс да победиш. Все пак това е първи кръг на Challenger Tour. Опитът е по-важен“, сподели Иванов пред бТВ.

Най-добрата публика

Българите за мен са най-добрата публика и много се забавлявах да играя тук. Имa напрежение, но идва от позитивната им енергия“, каза шампионът на „Уимбълдън“.

На US open ще играя като №1

За голямата надежда на българския тенис предстоят още две състезания тук в България, преди последния турнир от „Големия шлем“ при юношите - US open. Иванов сподели, че опитът от подобни турнири преди откритото първенство на Съединените щати е безценен:

„Това е първият ми турнир от близо един месец. Почувствах разликата между трева и клей. Състезанията за юноши и мъже са две много различни неща. Трябва да ирая много по-съсредоточено и дисциплинирано срещу мъжете, за да имам някакъв шанс“

„На US open ще играя като номер 1, това е нещо, което не съм правил досега и ще ми е интересно да видя как ще се справя“, допълни Иванов.

