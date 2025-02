Нов скандал! Изхвърлиха съдийка от художествената гимнастика

Нов скандал в света на художествената гимнастика. Високопоставена съдийка получи 4-годишно наказание заради манипулиране на резултати. Става въпрос за Евангелия Трикомити, която бе призната за виновна, че е помогнала на гимнастичка от собствената си страна Кипър да се класира за олимпийските игри в Париж през 2024-а.

Евангелия Трикомити "неоправдано се намесила в работата на съдиите" през месец май 2024 г. по време на европейското първенство по художествена гимнастика, което се явяваше и олимпийска квалификация за Париж. След намесата й в точкуването се получило разместване в класирането и така от 16-о място Вера Туголукова, която е рускиня, но се състезава за Кипър, става 15-а за сметка на полякинята Лиляна Левинска.

The Gymnastics Ethics Foundation (GEF) found Evangelia Trikomiti (EG RG Technical Committee President) and European Gymnastics guilty of score manipulation at the 2024 European Championships.



Trikomiti got a 4 year ban and her brevet is revoked. Decision can be appealed. pic.twitter.com/oTi36Wk9aB