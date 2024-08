НА ЖИВО: Светът се сбогува с Париж 2024 (СНИМКИ)

Започна парадът на нациите, в който родния флаг развяха златният Семен Новиков и сребърната Боряна Калейн.

Поздрав между президента на Международния олимпийски комитет Томас Бах и държавния глава на Франция Еманюел Макрон, които заеха местата си в трибуните.

След това една от звездите на Игрите - 4-кратният шампион Леон Маршан пое олимпийския огън от огромния балон и го понесе към стадиона.

Церемонията започна с изпълнение на "Sous le ciel de Paris" ("Небето на Париж") на Едит Пиаф от местната певица Захо де Сагазан и академия "Ендел-Ендрикс".

As we begin the Closing Ceremony, we say “Merci Paris”!



A magical city! A magical Olympic Games!#Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/xZUcUswYq2