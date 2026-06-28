Тенис Публикувано в Светослав Иванов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Иван Иванов пред bTV: В мъжкия тенис ако те съборят 8 пъти, трябва да станеш 9 (ВИДЕО) Суперталантът в тениса даде специално интервю близо година след триумфа на “Уимбълдън“

Суперталантът на българския и световния тенис - Иван Иванов, влезе "В главната роля" близо година след триумфа на юношеския "Уимбълдън".

Специално за предаването "120 минути", 17-годишната звезда говори за първите си месеци в мъжкия тенис, примера Григор Димитров и уроците на спорта и живота.

Иванов заяви, че професионалният тенис те учи да се изправяш един път повече, отколкото са те съборили. Той подчерта, че малцина могат да осъзнаят постижението на Григор Димитров, който е част от световния елит от около 15 години.

Обича предизвикателствата

"За мен беше изключителна привилегия да взема този "уайлд кард" за мъжкия "Уимбълдън". Това, което научих досега през годината е че професионалният, мъжкият тенис, те бута на земята. Това, което ти трябва да направиш, е да станеш. Ако те съборят 8 пъти, да станеш 9. Това е по-трудното спрямо юношеския тенис. Когато там те съборят, ставането е много по-лесно, тъй като играеш срещу деца. Докато тук си срещу мъже, на които това им е животът, това им е работата.", започна трениращият в академията на легендата Рафаел Надал.

Снимка: bTV

"Но гледам от позитивната страна, гледам да се наслаждавам. За мен е уникално изживяване - да съм тук в Лондон, да тренирам и играя с най-добрите... Започваш ново изкачване, по най-трудния връх. Тенисът става все по-труден, все по-бърз. Загуби със сигурност ще има, може би повече от в юношеския тенис. Но аз се стремя да бъда уверен. Знам, че тези загуби ще дойдат и може да продължават да идват. Но ще дойде момент, когато ще се изправя и ще бъда по-силен и ще продължи за доста по-дълъг период"

"Важно е кой ще бъде там с години. Един от моите идоли - Григор Димитров, има кариера, която продължава вече 10-15 години в професионалния тенис. Малцина могат да разберат колко е трудно... Аз съм на 17, но трябва да мисля като по-голям. Дори се изненадах колко добре ми тръгна годината. Продължавам да се боря"

"Осъзнах, че детството ми е свършило, когато повечето важни решения трябваше да ги вземам аз. Родителите все пак са ми най-голямата подкрепа, но повечето въпроси, особено след "Уимбълдън" и US Open, идваха към мен"

Снимка: Getty Images

"Големите предизвикателства ми харесват. Те ме карат да бъда още по-мотивиран. Майка ми често казва, че не ѝ звъня достатъчно. Но е много трудно в целия този график да се обадя дори за 2-3 минути. За което аз наистина много съжалявам и се опитвам да го променя. Все пак тенисът е само една игра. Това е една част от живота ти. Другата - несравнимо по-голямата, е семейството и това как ние се отнасяме към другите"

"Ние сме малка нация и успехите ни обединяват. Старая се да вдъхновявам по-малките, че тези мечти, които имат, ако работят наистина здраво и се трудят, ако вярват, са постижими. Прибирам се доста по-рядко в България, което е лошо за мен, защото искам да съм по-често там"

"Гледах DARA на "Евровизия", подкрепях я и се молех да победи. Но имаше доста хейт, особено в началото, което за мен беше уникално да го видиш. Това все пак е България, това е нашето момиче, което излиза там. И тя беше разочарована да го види. Но показа на всички, че е най-добрата, заслужава и сега всичко ѝ се отплаща.", коментира още тенисистът.

Цялото интервю можете да изгледате във видеото.