И Стоичков е радостен: DARA над всички!

"Бангаранга" за Европа! "Бангаранга" за цял свят! "Бангаранга" и за носителя на "Златната топка" Христо Стоичков!

Камата също е завладян от огромния успех на DARA, която преди часове спечели музикалния конкурс "Евровизия"!

В социалните мрежи той поздрави поп звездата за успеха.

Думите

"DARA над всички! България над всички! Цял свят пее Бангаранга!!!", пише Стоичков.

Преди самото изпълнение, Камата използва социалните мрежи отново, но този път, за да призове за подкрепа към DARA.

Тогава компания му правеше внучката му Миа.

Успехът на DARA

DARA и песента "Бангаранга" спечелиха вота и на журито, и на публиката! Нещо, което не се беше случвало от 2007 г. насам!

След България в крайното класиране се наредиха Израел и Румъния.

Очаква се тя да се прибере у нас с трофея днес, 17 май в следобедните часове.

