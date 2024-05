Бивш №3 в света спира с тениса (ВИДЕО)

Доминик Тийм спира с тениса в края на сезона. Първата ракета на Австрия направи емоционално обръщение, с което потвърди, че прекратява кариерата си заради серия от контузии и операции.

30-годишният Тийм заема 117-ото място в ранглистата. Рекордното му класиране е третата позиция през пролетта на 2020 г.

