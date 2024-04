Григор: Още на загрявката знам, че не съм добре

Още на загрявката разбирам, когато не съм добре. Това призна Григор Димитров след първата си победа на клей през сезона. Българинът започна участието си на турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карлос със 7:5, 6:2 срещу представителя на домакините Валентин Вашеро.

"Далеч съм от най-доброто си състояние, но съм у дома. Много труден мач. С Валентин тренираме и се виждаме всеки ден", започна Димитров.

"Имам много оръжия за такива моменти и това ми помогна да повиша нивото. Още от загрявката разбирам, че не съм добре. Започвам да се притеснявам и си го мисля. Когато тялото ти се изтощи, започваш да имаш и ментални проблеми. Тогава трябва да дадеш още повече от себе си. Когато удариш стената, трябва да я счупиш и аз това се опитвам."

Турнирът в Монте Карло е най-успешният за Григор на клей. Той е полуфиналист и трикратен четвъртфиналист. Във втория кръг българинът ще срещне победителя от срещата между сърбина Миомир Кецманович и италианеца Матео Беретини, която е насрочена за вторник.

