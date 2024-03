Гришо срази французин на старта в Индиън Уелс (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, се класира за третия кръг на Мастърса в Индиън Уелс (САЩ). В първия си мач от турнира той победи с 2:0 (7:5, 6:2) Александър Мюлер. Двубоят продължи час и 31 минути.

Следващият съперник на Гришо също е французин - Адриан Манарино, който триумфира в Sofia Open през миналия сезон.

Тази вечер Димитров и Мюлер, който е под №88 в световната ранглиста, спечелиха първите си подавания, но французинът осъществи пробив в третия гейм и го затвърди.

Григор намери своя ритъм и върна пробива в осмия гейм, преди да спаси брейкбол и да стигне до обрат. Последваха два гейма на 0, а в 12-ия българинът затвори сета от втория опит за 7:5.

Втората част беше доста по-лесна за Димитров. Той проби във втория гейм. Впоследствие хасковлията пропиля 3 възможности за нов пробив в шестия гейм, но все пак сложи точка на спора при подаване на Мюлер за 6:2.

