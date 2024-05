Hard to Say I'm Sorry: Хасково и мама пеят за ЧРД на Гришо (ВИДЕО)

Изключително специален поздрав за Григор Димитров по случай 33-ия му рожден ден. Най-добрият български тенисист получи музикална изненада от родния си клуб в Хасково, където е картотекиран под №1.

Треньорите и възпитаниците изпяха парчето Hard to Say I'm Sorry by Chicago. А в музикалната честитка се включи и майката на рожденика - Мария.

Президентът на клуба Йордан Йорданов гръмна златно шампанско на известна френска марка, подарък от самия Григор при спечелването на титлата от АТП финалите в Лондон през 2017 година.

Трогнатият Гришо публикува видеото в Инстаграм. Той посреща празника в Париж, където се подготвя за Ролан Гарос.