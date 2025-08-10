bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Нашият лъв, нашият голям борец": Почина футболистът, ударен от гръм

Драгиша Станкович бе в кома след трагедията

Тъжна новина от аматьорските дивизии в Сърбия. Почина футболистът, който пострада най-тежко, след като мълния падна на терена по време на контрола. 

Тъжната вест съобщиха от клуба на Драгиша Савкович - Цер от село Петковица. 

Почти седмица лекарите се бореха за живота на 37-годишният играч.

Сбогом

От Цер излязоха с официално съобщение след трагедията. 

"С огромна тъга и болка днес се прощаваме с нашия лъв, нашия голям борец и голям човек Драгиша Гиле Савкович, който за жалост не успя да спечели най-важния си мач! 

Искрени съболезнования на семейството и приятелите на нашия Гиле!", пишат от клуба.

Всички футболни мачове в Сърбия ще започват с минута мълчание заради трагично загиналия футболист. 

Инцидентът

Савкович пострада по време на приятелска среща на неговия Цер с Раднички от село Клупци

По време на второто полувреме на терена падна мълния, а 10 от футболистите пострадаха. 

Починалият бе с опасност за живота, а останалите се отърваха с по-леки наранявания

"Всичко стана за секунда. Видях само как 10 човека падат, един по един след това започнаха да стават. Само Драгиша остана да лежи. Страшно беше", разказва очевидец. 

