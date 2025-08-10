Рафа Надал отново татко. Ето на кого кръсти втория си син!

Носителят на 22 титли от Големия шлем Рафаел Надал има страхотен повод за радост! Той стана баща за втори път!

Испанските медии съобщават, че съпругата на бившия тенисист, е родила в четвъртък (7 август) в клиника в Майорка.

Малчуганът носи името Мигел.

На дядото

Той е кръстен на бащата на Мария. За семейството това е важно решение, тъй като тъстът на Надал почина през 2023 г. след дълго и тежко боледуване. Той бе на 63-годишна възраст.

Снимка: Reuters

Интересна подробност е, че Мигел се казва и чичото на Матадора - легендарният защитник на Барселона Мигел Анхел Надал.

Семейство от четирима

Надал и Мария се ожениха на пищна церемония с много гости през 2019 г. Двамата са заедно повече от 20 години. Връзката им започва когато тенисистът е на 19, а съпругата му - на 17.

През 2022 г. на бял свят се появи първият им син. Рафаел - младши вече е добре известен на тенис феновете.

Снимка: Reuters

Няколко пъти малчуганът присъства на мачове на баща си и бе под светлината на прожекторите.

По време на последното издание на "Ролан Гарос" Надал получи признание от своите фенове, колеги и организаторите на турнира от Големия шлем. До него плътно бе синът му който обра аплодисментите.

