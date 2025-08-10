bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Рафа Надал отново татко. Ето на кого кръсти втория си син!

Съпругата му Мария роди преди дни

Рафа Надал отново татко. Ето на кого кръсти втория си син!
Reuters

Носителят на 22 титли от Големия шлем Рафаел Надал има страхотен повод за радост! Той стана баща за втори път!

Испанските медии съобщават, че съпругата на бившия тенисист, е родила в четвъртък (7 август) в клиника в Майорка. 

Малчуганът носи името Мигел

На дядото

Той е кръстен на бащата на Мария. За семейството това е важно решение, тъй като тъстът на Надал почина през 2023 г. след дълго и тежко боледуване. Той бе на 63-годишна възраст.

Снимка: Reuters

Интересна подробност е, че Мигел се казва и чичото на Матадора - легендарният защитник на Барселона Мигел Анхел Надал.

Семейство от четирима

Надал и Мария се ожениха на пищна церемония с много гости през 2019 г. Двамата са заедно повече от 20 години. Връзката им започва когато тенисистът е на 19, а съпругата му - на 17. 

През 2022 г. на бял свят се появи първият им син. Рафаел - младши вече е добре известен на тенис феновете. 

Снимка: Reuters

Няколко пъти малчуганът присъства на мачове на баща си и бе под светлината на прожекторите. 

По време на последното издание на "Ролан Гарос" Надал получи признание от своите фенове, колеги и организаторите на турнира от Големия шлем. До него плътно бе синът му който обра аплодисментите. 

Най-сладкото видео в интернет: Надал-младши и 69 титли от Големия шлем

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

тенис мария баща съпруга раждане рафаел надал син Мигел Надал

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Националите с нова грешна стъпка, Везенков на трибуните (СНИМКИ и ВИДЕО)

Националите с нова грешна стъпка, Везенков на трибуните (СНИМКИ и ВИДЕО)
Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)

Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)
Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)

Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)
Душан Керкез: Все едно сменям гуми на кола

Душан Керкез: Все едно сменям гуми на кола
Година след триумфа: Карлос Насар иска да е четирикратен олимпийски шампион!

Година след триумфа: Карлос Насар иска да е четирикратен олимпийски шампион!

Последни новини

Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)

Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)
Душан Керкез: Все едно сменям гуми на кола

Душан Керкез: Все едно сменям гуми на кола
Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)

Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)
Росен Барчовски: Стоя зад тези две загуби, но не съм се предал (ВИДЕО)

Росен Барчовски: Стоя зад тези две загуби, но не съм се предал (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV