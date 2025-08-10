Футболист заряза инфлуенсърката, която разкри, че той не обича да се къпе

Реал Мадрид остана без една от най-известните и най-атрактивните си фенки!

Става дума за бразилката Бруна Рота, която вече не е гадже на Родриго.

Двамата са спрели да се следват в социалните мрежи, а новината за раздялата в бе потвърдена лично от футболиста пред бразилско издание.

Връзката

Не за първи път Бруна и Родриго слагат край на отношенията си.

Двамата започнаха връзката си през септември 2024 г. През февруари 2025 г. се разделиха, но за кратко. Наскоро дори красивата блондинка се премести в Мадрид, за да е близо до Родриго.

Преди по-малко от месец пък двамата бяха заедно в родната си Бразилия.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Bruna Rotta (@brunarotta_)

Бруна, която има над 1,7 милиона последователи, често ходеше на мачове на Реал, за да подкрепя любимия си, който през миналия сезон вкара 14 гола в 54 мача за испанския гранд.

Къпането

Малко след като започнаха връзка, двамата влязоха с гръм и трясък в таблоидите.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Bruna Rotta (@brunarotta_)

Преди да срещне Родриго, инфлуенсърката бе качила в своите социални мрежи клип, в който казва: "Никога не бих излизала с мъж, който не се къпе".

Неочаквано тя коментира след това: "Трябва да внимавам какво говоря. Направих това видео на шега, а то какво стана".

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Bruna Rotta (@brunarotta_)

Феновете веднага започнаха да се подиграват на Родриго.

