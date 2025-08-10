bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Футболист заряза инфлуенсърката, която разкри, че той не обича да се къпе

Раздяла в Реал Мадрид

Футболист заряза инфлуенсърката, която разкри, че той не обича да се къпе

Реал Мадрид остана без една от най-известните и най-атрактивните си фенки!

Става дума за бразилката Бруна Рота, която вече не е гадже на Родриго. 

Двамата са спрели да се следват в социалните мрежи, а новината за раздялата в бе потвърдена лично от футболиста пред бразилско издание.

Връзката 

Не за първи път Бруна и Родриго слагат край на отношенията си. 

Двамата започнаха връзката си през септември 2024 г. През февруари 2025 г. се разделиха, но за кратко. Наскоро дори красивата блондинка се премести в Мадрид, за да е близо до Родриго. 

Преди по-малко от месец пък двамата бяха заедно в родната си Бразилия

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Bruna Rotta (@brunarotta_)

Бруна, която има над 1,7 милиона последователи, често ходеше на мачове на Реал, за да подкрепя любимия си, който през миналия сезон вкара 14 гола в 54 мача за испанския гранд.

Къпането

Малко след като започнаха връзка, двамата влязоха с гръм и трясък в таблоидите

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Bruna Rotta (@brunarotta_)

Преди да срещне Родриго, инфлуенсърката бе качила в своите социални мрежи клип, в който казва: "Никога не бих излизала с мъж, който не се къпе". 

Неочаквано тя коментира след това: "Трябва да внимавам какво говоря. Направих това видео на шега, а то какво стана". 

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Bruna Rotta (@brunarotta_)

Феновете веднага започнаха да се подиграват на Родриго.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

Бразилия реал мадрид баня разделени родриго душ гаджета инфлуенсър Бруна Рота

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)

Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)
Рафа Надал отново татко. Ето на кого кръсти втория си син!

Рафа Надал отново татко. Ето на кого кръсти втория си син!

"Нашият лъв, нашият голям борец": Почина футболистът, ударен от гръм
Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)

Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)

Последни новини

"Нашият лъв, нашият голям борец": Почина футболистът, ударен от гръм
Рафа Надал отново татко. Ето на кого кръсти втория си син!

Рафа Надал отново татко. Ето на кого кръсти втория си син!

Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)

Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)
Душан Керкез: Все едно сменям гуми на кола

Душан Керкез: Все едно сменям гуми на кола
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV