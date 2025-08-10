Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)

Бой след мач от Втора футболна лига у нас!

Грозните сцени са от Горна Оряховица, където местният Локомотив игра срещу Беласица Петрич.

След края на срещата на терена се заформи меле, в което се включиха футболистите на двата тима, както и феновете. От Беласица съобщават за пострадал играч от техния щаб - Мартин Тодорски, който е бил ударен с коляно от капитана на Локо - Мариян Иванов.

Мачът завърши 1:0 за домакините.

Версията на гостите

Първо от Беласица се оплакаха от инцидента, като уточниха, че техен футболист е бил ударен от свой колега от Локомотив.

За напрежението след мача те обвиняват съдията Вилиян Видинов. Според петричани, отсъжданията му са били тенденциозно в полза на домакините.

От Беласица настояват за адекватни мерки, за да се избегнат подобни ситуации в бъдеще.

"Отборът на „Беласица“ осъжда остро инцидентите след края на срещата с „Локомотив“ (Горна Оряховица).

Абсолютно всичко след мача беше провокирано от свирилия дебютна среща във Втора лига главен арбитър Вилиян Видинов.

През целия двубой главният съдия отсъждаше с доста странен аршин. Подмина очевадна игра с ръка в 20-ата минута в наказателното поле на домакините, след което спести поредица от картони за груби влизания от страна на домакините. След последния съдийски сигнал капитанът на домакините изрита с коляно в корема нашия футболист Мартин Тодорски, с което се даде началото на продължително напрежение между двата отбора. В един момент дори се стигна до нахлуване на домакинските привърженици, които потърсиха саморазправа, и добре че не се стигна до такава.

Тук е моментът да попитаме:

Какво щеше да се случи, ако нашите футболисти вече не се бяха прибрали в съблекалнята?

Кой щеше да носи вина, ако се беше стигнало до сериозни последствия за състезатели и треньори?

Насилието няма място на футболния терен.

Молим отговорните за тази среща да вземат адекватни мерки, за да не се допусне тази ситуация да бъде повторена.

Още от дълги години Беласица се слави с доста гостоприемно посрещане на своите гости. Ще очакваме с нетърпение ответната среща и ще се подготвим така, че нашите гости да се чувстват комфортно на и извън зеления терен!", пишат от тима от Петрич.

Коментар от домакините все още няма.

Класирането

След победата на Локомотив Горна Оряховица, тимът е на 9-то място в класирането на Втора лига.

Беласица има в актива си само едно равенство и е на 16-та позиция.

В следващия кръг Локо гостува на Пирин, а Беласица е домакин на Спартак Плевен.

