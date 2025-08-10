bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)

Всичко беше провокирано от съдията, твърдят от Беласица Петрич

Бой след мач от Втора футболна лига у нас! 

Грозните сцени са от Горна Оряховица, където местният Локомотив игра срещу Беласица Петрич. 

След края на срещата на терена се заформи меле, в което се включиха футболистите на двата тима, както и феновете. От Беласица съобщават за пострадал играч от техния щаб - Мартин Тодорски, който е бил ударен с коляно от капитана на Локо - Мариян Иванов.

Мачът завърши 1:0 за домакините.

Версията на гостите

Първо от Беласица се оплакаха от инцидента, като уточниха, че техен футболист е бил ударен от свой колега от Локомотив.

За напрежението след мача те обвиняват съдията Вилиян Видинов. Според петричани, отсъжданията му са били тенденциозно в полза на домакините. 

От Беласица настояват за адекватни мерки, за да се избегнат подобни ситуации в бъдеще.

"Отборът на „Беласица“ осъжда остро инцидентите след края на срещата с „Локомотив“ (Горна Оряховица).

Абсолютно всичко след мача беше провокирано от свирилия дебютна среща във Втора лига главен арбитър Вилиян Видинов.

През целия двубой главният съдия отсъждаше с доста странен аршин. Подмина очевадна игра с ръка в 20-ата минута в наказателното поле на домакините, след което спести поредица от картони за груби влизания от страна на домакините. След последния съдийски сигнал капитанът на домакините изрита с коляно в корема нашия футболист Мартин Тодорски, с което се даде началото на продължително напрежение между двата отбора. В един момент дори се стигна до нахлуване на домакинските привърженици, които потърсиха саморазправа, и добре че не се стигна до такава.

Тук е моментът да попитаме:

Какво щеше да се случи, ако нашите футболисти вече не се бяха прибрали в съблекалнята?
Кой щеше да носи вина, ако се беше стигнало до сериозни последствия за състезатели и треньори?

Насилието няма място на футболния терен.

Молим отговорните за тази среща да вземат адекватни мерки, за да не се допусне тази ситуация да бъде повторена.

Още от дълги години Беласица се слави с доста гостоприемно посрещане на своите гости. Ще очакваме с нетърпение ответната среща и ще се подготвим така, че нашите гости да се чувстват комфортно на и извън зеления терен!", пишат от тима от Петрич.

Коментар от домакините все още няма.

Класирането

След победата на Локомотив Горна Оряховица, тимът е на 9-то място в класирането на Втора лига.

Беласица има в актива си само едно равенство и е на 16-та позиция. 

В следващия кръг Локо гостува на Пирин, а Беласица е домакин на Спартак Плевен.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

съдия бой фенове сбиване локомотив горна оряховица беласица Локомотив Горна Оряховица втора лига Беласица Петрич Вилиян Видинов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Националите с нова грешна стъпка, Везенков на трибуните (СНИМКИ и ВИДЕО)

Националите с нова грешна стъпка, Везенков на трибуните (СНИМКИ и ВИДЕО)
Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)

Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)
Душан Керкез: Все едно сменям гуми на кола

Душан Керкез: Все едно сменям гуми на кола
Година след триумфа: Карлос Насар иска да е четирикратен олимпийски шампион!

Година след триумфа: Карлос Насар иска да е четирикратен олимпийски шампион!

Последни новини

Душан Керкез: Все едно сменям гуми на кола

Душан Керкез: Все едно сменям гуми на кола
Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)

Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)
Росен Барчовски: Стоя зад тези две загуби, но не съм се предал (ВИДЕО)

Росен Барчовски: Стоя зад тези две загуби, но не съм се предал (ВИДЕО)
Саша Везенков пред bTV: Отиваме надолу, но нека видим защо (ВИДЕО)

Саша Везенков пред bTV: Отиваме надолу, но нека видим защо (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV