Най-добрият, роден през 90-те: Григор е №1 във вечна ранглиста

Началото на 2025-а година не бе никак задоволително за първата ни ракета Григор Димитров. Той игра полуфинал в Бризбейн, след което лекува травма в адукторите. В Индиън Уелс записа първа победа от януари насам, а тази нощ ще се изправи във втория си мач в Калифорния срещу Гаел Монфис.

След успеха над Нуно Боржеш 33-годишният хасковлия записа рекорд - за най-много победи в Мастърс сериите сред тенисистите родени през 90-те години на миналия век. Той изпревари Александър Зверев по този показател - 145 срещу 144 успеха. В челната петица са още Милош Раонич (125), Даниил Медведев (105) и Стефанос Циципас (103).

