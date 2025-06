"Погледни ме, прасенце" (ВИДЕО)

Фабио Фонини отново показа острата черта в характера си. След загубата си от Корентен Муте, италианският тенисист обиди своя съперник, като го нарече "прасенце" и "пълен боклук".

Муте спечели с 6-4, 6-7, 6-3 един от най-напрегнатите двубой на Щутгарт Опън в Германия. Още преди да се стигне до обидите на Фонини, последният вече бе счупил ракетата си по време на мача.

След грешен бекхенд на Фонини, с който приключи мача, Муте се насочи към мрежата, за да се поздравят, но явно думите на французина не са се харесали на избухливия Фонини.

След това той на няколко пъти каза на Муте: "Погледни ме", но французинът го игнорира, което предизвика и бурната реакция.

Spicy handshake @moutet99 wins the battle of the entertainers 6-4 6-7 6-3 vs Fognini #BOSSOPEN pic.twitter.com/75P18ZH0rW